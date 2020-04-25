Общество

Lenta.ruLenta.ruВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.
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с чего всё началось
На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила
 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Общество

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РИА Новости 09:10
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

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Live24 вчера в 10:20
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
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Экономика

Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.
RT на русском 10:12
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600

Число заболевших китайским коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600, об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:04
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском 11:09
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Общество

Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей

«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
Здоровье

Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Футбол

Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России

«Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 11:15
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Общество

В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
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Авто

АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели

Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

РИА Новости 07:35
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
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Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
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Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
RT на русском 11:10
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Общество

Этой зимой в Москве в полтора раза выросла заболеваемость пневмонией

В минувшем феврале в столице было зафиксировано семь тысяч триста двенадцать случаев внебольничной пневмонии.
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Энергетика

Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России

Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
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Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
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