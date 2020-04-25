Общество
Lenta.ruВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Reuters.
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Армия и оружие
Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО
Российская газета 01:45
Футбол
Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона
Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Академик объяснил, как убивает коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал о цитокиновом шторме, часто приводящем к смерти зараженных вирусами пациентов.
РИА Новости 09:10
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право иностранцам подавать заявку на получение гражданства РФ без отказа от имеющегося.
Газета.Ru вчера в 05:25
Экономика
Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП.
RT на русском 10:12
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Число заболевших китайским коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600, об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:04
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Общество
Власти Москвы назвали долю передвигавшихся без пропусков водителей
«Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков», — указано в сообщении.
РБК 11:11
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service вчера в 15:47
Футбол
Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
«Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.
Vprognoze.ru 11:15
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу, сообщает "РБ-Спорт".
Газета.Ru 08:30
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
В заражении военных на американском авианосце нашли аномалию
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" оказалась аномальной с точки зрения статистики, пишет Popular Mechanics.
РИА Новости 06:39
Авто
АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели
Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 04:08
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гумпомощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
Этой зимой в Москве в полтора раза выросла заболеваемость пневмонией
В минувшем феврале в столице было зафиксировано семь тысяч триста двенадцать случаев внебольничной пневмонии.
Эхо Москвы 09:02
Энергетика
Глава «Лукойла» исключил понижение цен на бензин в России
Президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что цены на бензин в России понижаться не будут, несмотря на снижение мировой цены на нефть, передают "Известия".
Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48