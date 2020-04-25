с чего всё началось

Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Общество Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. 4,1K

Экономика Решетников: правительство вырабатывает меры поддержки авиаперевозчиков Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в эфире телеканала Россия-24 о том, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 47

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 10

Футбол Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери» Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, назначен на должность руководителя ФК «Тверь», о создании которого стало известно в начале апреля.

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 338

Политика Орешкин предрек пересмотр всей системы международных отношений Международные организации в большинстве своем продемонстрировали неспособность справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии нового коронавируса, поэтому их значение будет пересмотрено, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК). 2

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,8K

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 673

Гаджеты LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц. 1

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 2K

Здоровье Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. 39

Футбол Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются. 253