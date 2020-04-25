Общество
РИА НовостиВОЗ выступила против «иммунных паспортов»
Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых "иммунных паспортов", говорится в заявлении на сайте ВОЗ.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 вчера в 11:37
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
Экономика
Решетников: правительство вырабатывает меры поддержки авиаперевозчиков
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в эфире телеканала Россия-24 о том, что правительство вырабатывает меры поддержки сектора авиаперевозок.
Аргументы и Факты 11:36
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер
Говорит Москва 11:53
Футбол
Сын президента тульского «Арсенала» Аджоева стал руководителем «Твери»
Мамука Аджоев, сын президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, назначен на должность руководителя ФК «Тверь», о создании которого стало известно в начале апреля.
Чемпионат 13:56
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Политика
Орешкин предрек пересмотр всей системы международных отношений
Международные организации в большинстве своем продемонстрировали неспособность справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии нового коронавируса, поэтому их значение будет пересмотрено, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).
Вести.Ru 13:58
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Гаджеты
LG представила новый 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear
Компания LG выпустила для игроков новый монитор серии UltraGear (модель 34GN850-B), 34-дюймовый экран которого имеет отклик 1 мс и обновляется на частоте 144 Гц, но этот показатель можно понять до уровня 160 Гц.
Faktom 13:37
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Здоровье
Почти 600 заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
С начала распространения коронавирусной инфекцией лаборатории региона провели 24,1 тысячи тестов на COVID-19, в том числе 1811 за минувшие сутки, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Kursk.com 07:35
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ
Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
Генштаб Вооружённых сил Украины сообщил об успешном испытании на полигоне в Одесской области украинской ракеты «Ольха-М».
RT на русском 11:58
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Авто
В России открыли автосалон новых советских машин
Предусмотрена в автосалоне даже своеобразная ремонтная зона, где занимаются реставрацией старых авто.
CarsWeek.ru 23 апреля в 02:21
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Общество
В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 5966 новых случаев заражения коронавирусом, 66 пациентов скончались, 682 выписались из больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:18