Коронавирус
РИА НовостиВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России
Комсомольская правда15:07
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Экономика
Три крупнейших банка России выбыли из рейтинга лучших по версии Forbes
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк.
РБК вчера в 11:05
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Экономика
Покупателям квартир в Москве пообещали скидки
Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов.
Lenta.ru 15:01
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост 13:51
Происшествия
Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
RT на русском вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН 08 июня в 19:46
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Здоровье
Врач рассказала, кому может быть вредно есть мороженое
Медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина развеяла мифы о вреде мороженого и рассказала, кому все же не стоит злоупотреблять холодным лакомством, передает радио Sputnik.
Аргументы и Факты 08 июня в 21:13
Спорт
Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад
Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Авто
Автомобилистов России летом затронут три нововведения
3 нововведения, которые изменят жизнь водителей.
Evo-rus.com 08 июня в 01:25
Происшествия
Сотрудница полиции Екатеринбурга задержана пьяной за рулем
Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов машину, в которой находилась за рулем замначальника службы участковых уполномоченных ОП № 3 Екатеринбурга.
URA.Ru 12:22
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Здоровье
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 13:45
Политика
Путин придумал на секунду новое ведомство
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по связи и IT-индустрии оговорился и придумал на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
Lenta.ru 09:11
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Экономика
«Первый канал» заявил о погашении долга перед «Останкино»
«Задолженность «Первого канала» перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
РБК 14:47
Наука
У коронавируса обнаружили шесть отдельных разновидностей
У коронавируса специалисты обнаружили шесть разновидностей по всему миру.
Evo-rus.com 02:39
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Автомобильный мост через реку Незнайка шириной 5 и длиной 8 метров обрушился в деревне Большое Покровское, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 11:44
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
Политика
Путин поручил подготовить налоговый маневр для развития IT-отрасли
«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру, – здесь тоже об этом уже говорилось – маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT», – сказал глава государства.
Общероссийский Народный Фронт 10:24
Общество
Выявлены популярные схемы обмана россиян
В российском Центробанке выявили схемы обмана россиян, которые пользовались большой популярностью у мошенников во время периода самоизоляции.
Lenta.ru 12:08