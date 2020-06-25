Коронавирус
Российская газетаВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе
По словам Клюге, среднее количество новых случаев COVID-19 в Европе, фиксируемых ежедневно, все еще держится на отметке в 20 тысяч. Каждые сутки в Европе от коронавируса умирает более 700 человек, отметил медик.
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Общество
Суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,2 млрд
Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, в рамках которого суд обязал Telegram вернуть инвесторам $1,22 млрд (минус средства, которые уже возвращены или были переоформлены инвесторами как кредиты) и выплатить штраф в размере $18,5 млн.
Коммерсантъ 13:20
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru 13:00
Происшествия
Озвучена основная версия взрыва в многоэтажке Киева
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в беседе с журналистами озвучил основную версию взрыва в многоэтажном жилом доме Киева, жертвами которого стали пять человек.
Московский Комсомолец 18:43
Общество
Расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева завершено
Полиция города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева.
ТАСС 14:59
Кино
Режиссер «Обливиона» Джозеф Косински займется ремейком фильма «Смерч»
Киноафиша России 08:59
Здоровье
Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой
Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
Сахалин.Инфо 19:30
Общество
«Ведомости»: Самолеты «Аэрофлота» тайно возят пассажиров за рубеж
В июне в Европу летал Airbus 350-900 на 312 мест, он у "Аэрофлота" в единственном экземпляре.
Daily Storm 03:51
Общество
На востоке Тегерана взорвался резервуар с газом
Представитель Министерства обороны Ирана Давуд Абди заявил в эфире телеканала IRINN, что на востоке Тегерана взорвался резервуар с газом.
RT на русском 19:40
Политика
Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии
Белорусский лидер намерен обсудить с Путиным «вмешательство в выборы из-за рубежа».
RuNews24.ru 07:01
Игры
Как похорошел Найт-Сити при рейтрейсинге: скриншоты Cyberpunk 2077 на топовых настройках
25 июня CD Projekt RED показала миру много новых геймплейных кадров Cyberpunk 2077 – с последнего показа игра заметно изменилась во всем, включая графику.
Cyber.sports.ru 15:50
Общество
Жизнь инвалидов в России изменится
3. В стране усилят систему ранней помощи детям с инвалидностью Своевременное профессиональное вмешательство часто может привести к полному или хотя бы частичному излечению новорожденных детей с серьезными физическими нарушениями, которым в ином случае грозит стать инвалидами на всю жизнь.
Lenta.ru 15:41
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы 13:16
Политика
Аксенов исключил распад СССР в случае президентства Путина
Советский Союз не распался бы, если бы страной управлял такой человек, как президент РФ Владимир Путин, заявил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов.
Известия 18:21
Здоровье
В ЦКПЗ не исключили коронавирус у 20 млн жителей США
В США число жителей с коронавирусом может превышать 20 млн человек, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.
Взгляд.ру 18:54
Футбол
«Спартак» предложил контракт бывшему форварду «Арсенала» и «Тулузы»
По окончании контракта с «Тулузой» центральный нападающий Яя Саного может продолжить свою карьеру в России.
Советский спорт 12:03
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
1 июля объявлено выходным днем.
РБК 11:58
Экономика
Есть ли у вас план, мистер Фикс? Академик Аганбегян о том, где брать деньги
При социализме план был директивным, основанным на административных методах. В рыночных странах применима другая система планирования.
Аргументы и Факты 17:02
Происшествия
ФСБ предотвратила серьёзный инцидент на параде Победы в Москве
DixiNews вчера в 23:44
Космос
В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун
Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
Здоровье
Завод «Биохимик» в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир»
Как рассказал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Земсков, производство "Арепливира" в таких объёмах позволит покрыть все потребности российских медучреждений в препарате, во всяком случае, на время первой волны инфекции.
Эхо Москвы 19:09
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы
Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM 07:53
Футбол
Малком объяснился за фирменный жест Дзюбы в матче с ЦСКА
Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему использовал фирменный жест Артема Дзюбы после перого забитого гола в ворота ЦСКА (4:0). По словам бразильца, так он выразил благодарность Дзюбе: тот мог ударить по воротам сам, по передал пас.
Мойка78 07:38
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:56
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
Общество
Минздрав России одобрил еще один препарат от коронавируса
30 мая Минздрав одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.
Lenta.ru 13:50
Политика
Путин назначил Евгения Примакова главой Россотрудничества
Президет России Владимир Путин подписал указ о назначении главой Россотрудничества Евгения Примакова - внука бывшего председателя правительства.
Русская Планета 08:16
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Авто
Мощные автомобили чаще всего покупают в Ингушетии
По данным специалистов, высокопроизводительные автомобили в РФ с моторами мощностью от 250 до 600 л.с. наиболее часто продаются на вторичном авторынке Ингушетии (39%) и Приморского края (13,1%).
32CARS.ru 00:49