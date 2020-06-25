Коронавирус
КоммерсантъВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.
Читать в источнике
Оценить464
с чего всё началось
В 11 европейских странах число пациентов с COVID-19 увеличилось настолько, что системы здравоохранения могут не выдержать, цитирует Клюге агентство AFP в своем Twitter.Известия13:17
Подробнее о событии
Показать все источники
ВОЗ: в Европе зафиксирован резкий рост заболевания коронавирусом
Общественное телевидение России08:12
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Технологии
Sony заплатит $50 тысяч за поиск критических уязвимостей в PS4
Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.
News.ru 07:19
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
Здоровье
Власти Архангельской области сообщили о дефиците медиков
Принимавший участие в заседании оперштаба главный врач Архангельской первой городской клинической больницы Сергей Красильников добавил, что одной из причин кадрового дефицита стало заражение самих медиков.
Коммерсантъ 12:32
Общество
В США Telegram обязали вернуть инвесторам деньги за криптовалюту Gram
Американский суд обязал Telegram выплатить 1,224 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства.
Российская газета 14:56
Здоровье
Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Политика
Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что у такой меры поддержки, как прямые выплаты, были противники.
Вести.Ru 14:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что они вместе с Гариком Харламовым не принимали участие в шоу Comment Out, ведущий которого ранее заявил, что развод пары — это розыгрыш, ставший частью программы. при этом Асмус отметил, что именно она стала инициатором развода.
Телеканал 360° 14:28
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com 07:10
Политика
Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих на Украину
"На внеочередном заседании правительство в четверг, 25 июня, одобрило предложение Министерства здравоохранения отменить обязательную самоизоляцию для иностранцев, пересекающих государственную границу Украины", - сообщили в пресс-службе Кабмина.
ТАСС 08:03
Наука
Как депрессия связана с ожирением
ГлавУфа 10:18
Общество
Командующий Балтфлотом наградил потерявшую туфлю участницу парада
Командующий Балтийском флотом Александр Носатов поощрил девушку, которая во время парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не нарушила строй.
Газета.Ru 09:39
Общество
Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»
Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
На параде Победы в Севастополе не было представляющих опасность для зрителей инцидентов.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:26
Авто
Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила
С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и поднялся на девятое место
"Арсенал" в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Эдвард Нкетиа и Джо Уиллок.
Спорт-Экспресс 14:56
Политика
Финляндия откроет границы с Россией в последнюю очередь
Министр отметила, что в первую очередь откроются внутренние границы Евросоюза, а уже потом все остальные.
Интерфакс 10:32
Шоу-бизнес
Личная жизнь: Барбара Пино пришла на вечеринку без Антона Криворотова
Что интересно, победительница шоу «Холостяк» пришла на мероприятие без бойфренда Антона Криворотова.
Peopletalk 03:51
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём
Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и тренер российских фигуристов, опубликовал в официальном Instagram-аккаунте собственной академии видео, на котором запечатлена тренирующаяся Александра Трусова.
CT news 08:26
Происшествия
В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности
Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
Политика
Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана
В среду, 24 июня США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, осуществлявшие поставки топлива в Венесуэлу.
Inc-news.ru 13:32
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada
Тарантас Ньюс 01:59
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова рассказала о раскаянии отца
Михаил Ефремов устроил ДТП на Смоленской площади 8 июня.
Говорит Москва 11:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус ответила на слухи о фейковом разводе с Харламовым
Российская актриса Кристина Асмус опровергла новость о том, что ее развод с шоуменом Гариком Харламовым является розыгрышем.
Культуромания 14:46
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43