с чего всё началось

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели, добавил он.

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

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Фигурное катание Плющенко показал видео тренировки Трусовой под дождём Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и тренер российских фигуристов, опубликовал в официальном Instagram-аккаунте собственной академии видео, на котором запечатлена тренирующаяся Александра Трусова. 2

Политика Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Ирана В среду, 24 июня США ввели санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, осуществлявшие поставки топлива в Венесуэлу.