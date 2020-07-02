Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает The Washington Post.

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

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