Общество
РИА НовостиВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса
Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. При этом он подчеркнул, что это может быть первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать.
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Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Начальник наркоконтроля найден мертвым в своей квартире в Нарьян-Маре
Найден труп начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Ненецкому автономному округу.
Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Футбол
Вадим Евсеев: «„Зенит“ играет очень хорошо, это наш чемпион и лидер»
«Зенит» играет очень хорошо, у них большой отрыв достаточно, это наш чемпион и лидер.
Здоровье
Немецкий врач предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Медики из Германии смогли выявить четыре опасных сигнала на коже, которые зачастую говорят о проблемах с кишечником и печенью.
Спорт
Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Финансы
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Экономика
Доллар - 73 рубля, евро - 84. За сутки рубль резко упал, а нефть подешевела на 30%
Прогноз многих аналитиков неутешителен: падение котировок нефти продолжится, и цена барреля Brent, - основного в российской добычи, может опуститься до 20-30 долларов.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами.
Происшествия
В Праге вандалы разрисовали опору Карлова моста
Неизвестные вандалы в ночь на понедельник нанесли краской надпись на одну из опор исторического Карлова моста в центре Праги, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Гаджеты
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Здоровье
В Молдавии пропали 14 человек, летевшие с женщиной больной коронавирусом
Власти Молдавии не могут найти 14 из 136 пассажиров, летевших на одном самолете рейсом Милан — Кишинев с женщиной, у которой обнаружили коронавирус.
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Футбол
ЦСКА уступил «Ростову» в матче РПЛ
Столичный ЦСКА уступил "Ростову" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 3:2.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
В России подтверждены новые случаи заражения коронавирусом
Как сообщает РИА "Новости", последние три случая заражения Covid-19 лабораторно подтверждены в Белгородской, Калининградской и Московской областях.
Экономика
Новак: ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза
Министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина заявил, что ситуация на рынке нефти находится в пределах прогноза, сообщает пресс-служба правительства.
Автоспорт
Бинотто: в эти трудные времена мы должны вернуть людям улыбку
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от первой гонки сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Apple порадуют автономностью в 15 часов
Компания Apple собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Powerbeats.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Общество