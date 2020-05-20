с чего всё началось

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

Экономика Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service. 789

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 3

Общество Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран. 457

Шоу-бизнес Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.

Общество Патрушев заявил о коррупции во время реализации нацпроектов Патрушев добавил, что довольно часто нарушения фиксировались при исполнении таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Демография». 87

Наука Создана убивающая коронавирус супермаска Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту. 1

Хоккей В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021 Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor перейдут на процессоры MediaTek Глава Honor Жао Минг заявил, что MediaTek является одним из главных партнеров Honor, поэтому компания собирается использовать ее 5G процессоры и в дальнейшем. 2

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,5K

Экономика Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом. 2

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. 195

Здоровье Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников. 3

Общество В Ростовской области на карантин закрыли психинтернат Ранее источник «Блокнот Ростов» в минздраве области подтвердил, что в Сальск направлены специалисты одной из крупных больниц Ростова для консультаций по организации работы в эпицентре вспышки и усиления медперсонала Сальского межрайонного моногоспиталя для ковидных больных. 37

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 788