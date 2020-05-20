Коронавирус
РБКВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
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с чего всё началось
За последние сутки зафиксирован рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.Коммерсантъ13:13
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Экономика
Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
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Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
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Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Кино
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Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Общество
Патрушев заявил о коррупции во время реализации нацпроектов
Патрушев добавил, что довольно часто нарушения фиксировались при исполнении таких нацпроектов, как «Жилье и городская среда», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Демография».
Профиль 08:38
Наука
Создана убивающая коронавирус супермаска
Представители команды Индианского университета, участвующие в разработке специальной ткани на протяжении последних шести лет, заметили, что способность вируса к заражению организма полностью устраняется при контакте с супермаской за одну минуту.
Lenta.ru 04:51
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor перейдут на процессоры MediaTek
Глава Honor Жао Минг заявил, что MediaTek является одним из главных партнеров Honor, поэтому компания собирается использовать ее 5G процессоры и в дальнейшем.
Ридус 12:15
Футбол
«Краснодар» опроверг травму Ари в ходе тренировки
В «Краснодаре» прокомментировали слухи о травме форварда клуба Ари.
Vprognoze.ru 13:23
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК 11:05
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 09:56
Общество
В Ростовской области на карантин закрыли психинтернат
Ранее источник «Блокнот Ростов» в минздраве области подтвердил, что в Сальск направлены специалисты одной из крупных больниц Ростова для консультаций по организации работы в эпицентре вспышки и усиления медперсонала Сальского межрайонного моногоспиталя для ковидных больных.
Блокнот Ростов-на-Дону 00:51
Происшествия
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят
Российская газета 08:56
Космос
Роскосмос поделился фотографиями удивительных облаков – как на картине Ван Гога
Роскосмос опубликовал фотографии, сделанные космонавтом Фёдором Юрчихиным во время его «командировок» на околоземную орбиту.
53 новости вчера в 17:30
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Челябинской области патруль ГИБДД сбил женщину
Об инциденте рассказали местные жители и пользователи соцсетей, а также пресс-служба МВД по Челябинской области.
КП - Челябинск 13:30
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Космос
Испытан графеновый парус для путешествий к другим звёздам
Учёные испытали парус из графена, предназначенный для космических кораблей. Испытания проходили в вакууме и невесомости.
Вести.Ru 10:02
Музыка
Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru 07:14
Политика
Зеленский заявил, что зарплата около $200 не говорит о бедности
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50