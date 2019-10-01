Здоровье
КоммерсантъВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
По ее данным, общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается с 2003 года. К 2016-му этот показатель снизился на 43%.
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с чего всё началось
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Коммерсантъ07:50
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