Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация почти ежедневно регистрирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, пишут «Известия». По её словам, отсюда можно сделать вывод о том, что пандемия только усиливается на глобальном уровне.
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с чего всё началось

Представитель ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса в РФ зависит от поведения россиян

Корр. ТАСС Артем Попов/. Возможность второй волны коронавирусной инфекции в России зависит от соблюдения россиянами мер безопасности. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
ТАСС05:14

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Представитель ВОЗ рассказала об усилении пандемии COVID-19 на глобальном уровне

Znak.com05:58

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Москва 2405:20

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

RT на русском04:44

Представитель ВОЗ в России: пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне

БИЗНЕС Online04:53

В ВОЗ отметили усиление пандемии COVID-19 на глобальном уровне

REGNUM04:51

В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне

Известия05:05

ВОЗ: Пандемия коронавируса усиливается на глобальном уровне

Эхо Москвы04:41
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
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Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
1,8K
Политика

Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:59
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ 06:48
1,6K
Армия и оружие

«Южмаш» и «Южное» показали испытания ракетного двигателя

Piter.tv 08:31
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Общество

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 09:53
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Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
13
Экономика

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
32
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
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Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
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Общество

Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов

В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
2
Авто

Baojun представила бюджетный аналог Skoda Octavia

Китайский производитель Baojun выпустил первые официальные фотографии универсала RC-5W, который, как и его брат-лифтбек RC-5, будет предлагаться по выгодной цене.
SpeedMe 08:20
Футбол

Геркус прокомментировал информацию о том, что Евсеев может возглавить «Спартак»

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что наставник "Уфы" Вадим Евсеев может возглавить столичный "Спартак".
Газета.Ru 10:24
Политика

Социальную сеть TikTok могут заблокировать в США в качестве «мести Китаю за коронавирус»

Китайскую социальную сеть TikTok, которая особенно популярна среди молодежи, могут заблокировать на территории США.
Актуальные Новости 10:11
Общество

PayPal прекратит переводы внутри России с 31 июля

Международная платежная система PayPal прекратит переводы между пользователями внутри России с 31 июля.
Известия 10:11
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
75
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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Экономика

Число заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось

Число первичных заявок на пособие по безработице в США стабилизировалось на достаточно высоком уровне, и это означает, что американцы продолжают терять работу, несмотря на общее оздоровление рынка труда.
ПРАЙМ 07:45
Происшествия

Судья проекта «Танцы со звездами» избил жену в центре Москвы

Московский Комсомолец 09:31
1
Общество

Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные проблемы с коронавирусом в столице преодолены. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
2
Культура

Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года

Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
4
Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

Новое видео преуспевающих отечественных рэперов - 22-летнего Моргенштерна (Алишера Валеева) и 26-летнего Элджея - на трек Cadillac, размещенное на официальном YouTube-канале первого, в момент премьеры одновременно смотрели несколько сотен тысяч человек.
Российская газета 09:47
8
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
4
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Общество

В Петербурге 13 июля возвращаются к работе магазины ИКЕА

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 14:08 — REGNUM Крупные магазины ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас в Санкт-Петербурге откроются для посетителей в понедельник, 13 июля.
REGNUM 07:08
13
Политика

МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
4
Общество

Повышение пенсий, новые выплаты и льготы с 1 августа ждут россиян

В России с августа планируются новые выплаты и льготы для населения, а также повышение пенсий.
ToDay News Ufa 00:58
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