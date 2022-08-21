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В Одесской области уничтожен склад с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS

Согласно информации, предоставленной российским Минобороны, в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад с поставленными американцами боеприпасами к РСЗО HIMARS.
Военное обозрение
Ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники.
Rusvesna.su
Также российским военным удалось уничтожить две гаубицы М777 производства США, расположенных под Херсоном.
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Зенитчики за сутки сбили девять украинских беспилотников, также перехватив один снаряд РСЗО "Ольха" в харьковской области.
Военное обозрение

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В Одесской области уничтожен склад с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Ракетами «Калибр» в Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к РСЗО HIMARS и западным зенитным комплексам
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Минобороны: российские силы уничтожили склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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Минобороны: в Одесской области уничтожен склад боеприпасов к РСЗО HIMARS
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Под Одессой ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS
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