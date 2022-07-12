Будьте в Плюсе

В ПФР рассказали, какие россияне могут докупить себе стаж

При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”.
РИА Новости
По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели.
РИА Новости
За текущий 2022 год россиянин может самостоятельно уплатить в Пенсионный фонд страховой взнос в размере 36 669,6 рубля.
ПРАЙМ
Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

В ПФР рассказали, кто из россиян может «докупить стаж» для пенсии
Аргументы и Факты20:03
В ПФР заявили, что взносы на пенсии могут делать самозанятые и проживающие за границей россияне
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
ПФР напомнил о возможности «докупить стаж» для работающих на себя. В ЯНАО самозанятые смогут подать заявку на гранты
Ямал-Медиа19:44
В ПФР рассказали, какие россияне могут докупить себе стаж
Газета.Ru19:00
В ПФР разъяснили, у кого есть возможность «докупить стаж» для пенсии
РЕН ТВ18:34
ПФР: работавшие за границей и самозанятые могут «докупить» стаж для пенсии
РИА Новости18:11
ПФР: «докупить» стаж для пенсии могут работавшие за границей и самозанятые россияне
News.ru19:16

Интересное

Кнутов: ВС РФ пропустили удар HIMARS по Новой Каховке из-за военной хитрости ВСУ

Российские ПВО сбивают HIMARS, им под силу даже гиперзвуковые ракеты, но в данном случае было непонятно какая цель главная, "не успели обработать", сообщил Кнутов.
Pravda.Ruвчера в 13:35

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
РИА Новости18:27

Елизавета Боярская сыграет Екатерину II в драме Сергея Гинзбурга

Главную роль сыграет Елизавета Боярская. Режиссёр сериала - Сергей Гинзбург.
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:17

WBA обязала Бивола защитить титул против Хильберто Рамиреса

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально назвала следующего соперника для чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).
Спорт-Экспрессвчера в 03:42

Компания HONDA представила кроссовер HONDA CR-V нового поколения 12 июля 2022 года

Компания Honda представила кроссовер CR-V шестого поколения.
Автоновости днявчера в 16:59

РБК: вице-премьер России Юрий Борисов в ближайшее время уйдет в отставку

Вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет в ближайшее время в отставку.
Lenta.ruвчера в 16:34

WarGonzo: бойцы Народной милиции ЛНР захватили американскую гаубицу М777 «три топора»

Бойцы 2-го Луганского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) захватили американскую гаубицу М777, известную под названием «три топора», и показали ее на видео.
Lenta.ru20:03

Atlantico: Франция не хочет отправлять Украине оружие, которое может попасть в Россию

Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что французские и американские вооружения, поставляемые украинской армии, могут попасть в руки российских военных, поэтому западные политики начинают сомневаться, стоит ли дальше отправлять Киеву амуницию.
Газета.Ru17:25

«Вашингтон Кэпиталз» не стал делать квалификационное предложение Самсонову

«Кэпиталз» не стали делать ему квалификационное предложение.
Betassistвчера в 01:49

Эксперт предупредил россиян об опасности VPN

Каждый пятый пользователь VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть - прим. ред.) может стать жертвой хакеров, рассказал заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.
РАПСИ11 июля в 09:54