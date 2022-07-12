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В ПФР рассказали, какие россияне могут докупить себе стаж

При нехватке пенсионных коэффициентов россияне могут “докупить стаж”.
РИА Новости
По словам представителей фонда, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели.
РИА Новости
За текущий 2022 год россиянин может самостоятельно уплатить в Пенсионный фонд страховой взнос в размере 36 669,6 рубля.
ПРАЙМ
Максимальный размер страховых взносов не может превышать размер, определяемый как произведение восьми МРОТ и тарифа страховых взносов в ПФР, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 22% х 12 месяцев).
ПРАЙМ

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