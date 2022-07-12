На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
Директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский заявил, что ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными, при этом европейские страны должны понимать, что рестрикциями в отношении РФ они сами изнуряют собственную экономику.
На Западе начали осознавать, что военная помощь Украине не дает ничего, кроме новых проблем, при этом чем дольше будет длиться кризис, тем больший ущерб понесут США и другие западные страны, говорится в статье китайской газеты Global Times.
Благодаря мужеству, самоотверженности и слаженности отряда Тугушева удалось найти на позициях боевиков секретные документы, которые помогли скорректировать применение сил и средств группировки российских войск.
Оперный певец Юсуф Эйвазов возмутился реакции репортеров на извинения Анны Нетребко. pitaniemalysha.ru По словам артиста, журналистам просто не о чем писать, а все обвинения в сторону его жены — ложные.