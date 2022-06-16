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В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии

Россияне имеют право на получение накопительной части пенсии до общеустановленного пенсионного возраста.
РИА Новости
"Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением страховой пенсии по старости", — отметили в ПФР.
ПРАЙМ
Однако после 2019 года, когда в РФ началось поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 лет для женщин и 60 для мужчин до 60 для женщин и 65 для мужчин, возраст для получения права на выплату пенсионных накоплений не изменился.
ПРАЙМ
Тем самым, граждане получили право на досрочную выплату накопительной части пенсии в 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
Московский Комсомолец

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В ПФР сообщили о праве россиян с 2019 года досрочно получать накопительную часть пенсии
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