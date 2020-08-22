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BFM.ru
BFM.ru

ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии

Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

РБК06:38
RT на русском

Во Всемирной продовольственной программе оценили помощь России

RT на русском05:05
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
Московский Комсомолец

Глава ВПП заявил, что пандемия COVID-19 ведет к «библейским масштабам голода»

Московский Комсомолец01:26
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы удовлетворен уровнем сотрудничества с Россией

ТАСС01:12
Голос Правды

Ренат Кузьмин: Посмотрите видео

Голос Правды05:17

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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Уволенную за прогулы судью уличили в мошенничестве

В отношении бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда возбуждено дело Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Дадаш, бывшей и. о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края.
Коммерсантъвчера в 10:44
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03