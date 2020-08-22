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BFM.ru
BFM.ru

Глава ВПП предупредил о масштабном голоде из-за пандемии

Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов». Такое мнение высказал ТАСС глава Всемирной продовольственной программы (ВПП — Ред.) Дэвид Бисли. Он подчеркнул, что имеющиеся данные о нехватке продовольствия в мире указывают на настоящую катастрофу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

Телеканал 360°03:25
Life.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса

Life.ru03:19
Московский Комсомолец

Глава ВПП заявил, что пандемия COVID-19 ведет к «библейским масштабам голода»

Московский Комсомолец01:26
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы удовлетворен уровнем сотрудничества с Россией

ТАСС01:12

Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»
Известия00:34
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Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
РИА Новости04:17
334

Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast со ссылкой на анонимные малийские военные источники пишет, что лидеры военного мятежа в Мали - Малик Диав и Садио Камара - незадолго до самого переворота якобы проходили военную подготовку в России, выводы статьи основаны на предположениях неких неназванных офицеров - полковника и лейтенанта, которые сами не участвовали в процессе смены власти в стране.
РИА Новости04:38
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Экипаж МКС изолировался в российском сегменте из-за утечки воздуха

Экипаж Международной космической станции изолировался в российском сегменте на трое суток, люки в американский сегмент закрыли для поиска там возможного места утечки воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новостивчера в 16:28
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Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
RT на русском02:35