Глава ВПП предупредил о масштабном голоде из-за пандемии
Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов». Такое мнение высказал ТАСС глава Всемирной продовольственной программы (ВПП — Ред.) Дэвид Бисли. Он подчеркнул, что имеющиеся данные о нехватке продовольствия в мире указывают на настоящую катастрофу.В источнике
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Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
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