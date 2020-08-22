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BFM.ru
BFM.ru

ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии

Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

РБК06:38
Московский Комсомолец

Глава ВПП: пандемия может стать причиной голода «библейских масштабов»

Московский Комсомолец08:31
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
Телеканал 360°

«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

Телеканал 360°03:25
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

ТАСС01:09

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
РБК05:22
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