ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии
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Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».В источнике
С чего всё началось
Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
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«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса
Комсомольская правда01:51