Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
BFM.ru
BFM.ru

ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии

Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
Московский Комсомолец

Глава ВПП: пандемия может стать причиной голода «библейских масштабов»

Московский Комсомолец08:31
Телеканал 360°

«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

Телеканал 360°03:25
РБК

Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

РБК06:38
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

ТАСС01:09

Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03

Смысл рисунка Леонардо да Винчи был раскрыт спустя 500 лет

Сброшена завеса тайны с одного из рисунков Леонардо да Винчи сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Спустя пятьсот лет ученые Лондонского Имперского колледжа смогли разгадать загадку мастера.
Уфимские Заметкивчера в 06:58
66

Поветкин подерется с Уайтом за титул временного чемпиона мира

На кону встречи с грозным тяжеловесом Диллианом Уайтом будут стоять не только титул временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC, но еще и статус официального претендента на основной чемпионский пояс, который носит Тайсон Фьюри.
Газета.Ru05:06
2

ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
1,7K

В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
104