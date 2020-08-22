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BFM.ru
BFM.ru

ВПП предупредила о «библейских масштабах» голода из-за пандемии

Риск голода в мире из-за пандемии коронавируса может достигнуть «библейских масштабов».В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли считает, что риск голода вследствие пандемии может достигнуть "библейских масштабов".
ТАСС01:09
Подробнее о событии
РБК

Эксперты предупредили о голоде «библейских масштабов» из-за пандемии

РБК06:38
Московский Комсомолец

Глава ВПП: пандемия может стать причиной голода «библейских масштабов»

Московский Комсомолец08:31
URA.Ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» из-за пандемии

URA.Ru01:56
Телеканал 360°

«Голод библейских масштабов»: миру предрекли нехватку еды из-за пандемии коронавируса

Телеканал 360°03:25
Комсомольская правда

«Голод библейских масштабов»: Специалисты оценили последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда01:51
Lenta.ru

Миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса

Lenta.ru01:27
ТАСС

Глава Всемирной продовольственной программы заявил о риске голода «библейских масштабов»

ТАСС01:09

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
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Врач рассказал о поведении окружения Навального в омской больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации наццентра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение оппозиционного политика Алексея Навального в Омске.
Общественная служба новостей10:42
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Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

Участники субботней акции "Кормим голубей", посвященной на этот раз поддержке находящегося в коме Алексея Навального, жителей Беларуси и Хабаровска и защитникам Куштау, встали вдоль Невского проспекта у Гостиного двора.
0:31
ЗакC.Ру09:33
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
1:14
РБК22:45
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