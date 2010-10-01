Общество
Радио Комсомольская правда«ВПР перенесли на следующий учебный год»: эксперт пояснила, как пройдут экзамены у школьников
Директор федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала об особенностях проведения ЕГЭ и ОГЭ. В преддверии окончания учебного года перед школьниками и их родителями встали сразу несколько важных вопросов. Больше всех учащихся волнует, что будет с ОГЭ, ЕГЭ и ВПР.
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Фигурное катание
Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Комсомольская правда 09:52
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Политика
Израильский парламент утвердил состав нового правительства
Однопалатный парламент Израиля - Кнессет - утвердил состав 35-го коалиционного правительства страны, передает ТАСС со ссылкой на израильское телевидение.
Газета.Ru 10:47
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Шоу-бизнес
Дочь хореографа Егора Дружинина не может танцевать
Дочь известного хореографа Егора Дружинина рассказала, почему она не пошла по стопам отца.
Pravda.Ru 11:25
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Кравец нежно поздравила мужа с днем рождения
16 мая супруг телеведущей и единственной девушки в Comedy Club Марины Кравец отметил свой 36-й день рождения.
Летидор 10:00
Политика
Путин назвал условие сохранения российской цивилизации
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая
Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
Общество
Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ
Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал ряд поручений Минздраву и Минтруду для оказания новых мер поддержки граждан и экономики страны на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Интерфакс 09:13
Происшествия
В Подмосковье загорелись бензовозы и контейнеры
Вести.Ru 11:59
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Футбол
«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании
Агент нападающего Федора Смолова Герман Ткаченко заявил, что «Сельта» не оштрафовала россиянина за нарушение самоизоляции.
Матч ТВ 09:02
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело 10:07
Общество
В Белгороде начата проверка по факту обращения медиков к президенту
Следственный комитет отреагировал на видеообращение врачей скорой помощи Белгорода к президенту России.
ИА Красная Весна 09:08
Общество
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Футбол
Холанд забил первый гол в Бундеслиге после возобновления сезона
Гол Холанда стал первым в Бундеслиге после возобновления сезона. Первый мяч «Дортмунда» – чистый кайф.
Metaratings вчера в 10:01
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Политика
Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа
Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Наука
Употребление жирной пищи снижает концентрацию на 11%
Первая группа добровольцев ела продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, приготовленные на подсолнечном масле.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Культура
В рейтинг Forbes попал «Пухляш» из клипа Little Big
КМВ Новости 09:12
Здоровье
Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
Общество
В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку
Московский Комсомолец 05:22
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43