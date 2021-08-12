Мойка78В Петербурге цены на вторичное жилье выросли на 22% с начала годаСтоимость жилья на вторичном рынке в новых домах и старом фонде Петербурга за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 21,8% и 16,1% соответственно, сообщили 12 августа в агентстве «Петербургская недвижимость».Мойка78Стоимость недвижимости на вторичном рынке растет как в новом, так и в старом жилом фонде Петербурга.Neva.TodayИз-за стабильно высокого спроса на вторичном рынке сохранилась тенденция роста цен.Фонтанка.РуНаибольший интерес вызывали однокомнатные квартиры и студии.БН.руЧитать далееСвернуть78.ru78.ruНевские НовостиБН.руАБНПетербургский дневникЦарьградГазета.RuПодробнее о событииВ Петербурге цены на вторичное жилье выросли на 22% с начала годаМойка7812 августа в 09:15Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли почти на 22% с начала годаТАСС12 августа в 08:18Покупка государственных участков на аукционах набирает популярностьГазета.Ru12 августа в 03:41Цены на вторичном рынке жилья с начала года выросли на 16%, «новая вторичка» в Петербурге подорожала на 21%Фонтанка.Ру12 августа в 04:54Цены на вторичном рынке недвижимости Петербурга продолжили рост в среднем на 16-21% по итогам полугодия — «Петербургская Недвижимость»Петербургский Вестник12 августа в 04:24Как остановить рост стоимости квартир и сделать жизнь комфортнееРоссийская газета12 августа в 03:42Цены на вторичном рынке жилья в Петербурге выросли на 20%Ведомости Санкт-Петербург12 августа в 06:38Показать ещёОценить5Поделиться