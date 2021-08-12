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В Петербурге цены на вторичное жилье выросли на 22% с начала года

Стоимость жилья на вторичном рынке в новых домах и старом фонде Петербурга за первые шесть месяцев 2021 года выросли на 21,8% и 16,1% соответственно, сообщили 12 августа в агентстве «Петербургская недвижимость».
Мойка78
Стоимость недвижимости на вторичном рынке растет как в новом, так и в старом жилом фонде Петербурга.
Neva.Today
Из-за стабильно высокого спроса на вторичном рынке сохранилась тенденция роста цен.
Фонтанка.Ру
Наибольший интерес вызывали однокомнатные квартиры и студии.
БН.ру

Подробнее о событии

В Петербурге цены на вторичное жилье выросли на 22% с начала года
Мойка7812 августа в 09:15
Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли почти на 22% с начала года
ТАСС12 августа в 08:18
Покупка государственных участков на аукционах набирает популярность
Газета.Ru12 августа в 03:41
Цены на вторичном рынке жилья с начала года выросли на 16%, «новая вторичка» в Петербурге подорожала на 21%
Фонтанка.Ру12 августа в 04:54
Цены на вторичном рынке недвижимости Петербурга продолжили рост в среднем на 16-21% по итогам полугодия — «Петербургская Недвижимость»
Петербургский Вестник12 августа в 04:24
Как остановить рост стоимости квартир и сделать жизнь комфортнее
Российская газета12 августа в 03:42
Цены на вторичном рынке жилья в Петербурге выросли на 20%
Ведомости Санкт-Петербург12 августа в 06:38

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