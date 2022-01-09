Будьте в Плюсе

В Петербурге профинансируют программы поддержки малого бизнеса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, согласно которым будут пересмотрены субсидии из федерального бюджета, направленные на региональные проекты и программы в 2022-2024 годах.
ТАСС
О выделении дополнительных субсидий сообщает
 пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Мир новостей
В пресс-службе Смольного рассказали, что по соглашению с Минэкономразвития на реализацию региональных проектов Петербург в 2022 году получит из федерального бюджета 295,8 миллиона рублей.
ИнфоНева
Как сообщает пресс-служба Смольного, предприниматели Петербурга получат льготный доступ к заемным средствам.
Телеканал Санкт-Петербург

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Малый бизнес Петербурга будет получать поддержку от города
Телеканал Санкт-Петербург11:32
В Петербурге профинансируют программы поддержки малого бизнеса
ТАСС07:37
В Петербурге поддержат малый бизнес, рынок газомоторного топлива и агропромышленный комплекс
Город+06:00
Петербургу перечислят федеральные субсидии на поддержку предпринимателей
Piter.tv06:34
Субсидии на поддержку малого бизнеса выделят Петербургу
Санкт-Петербург.ру06:30
Петербургские предприниматели получат по 600 рублей субсидии от правительства города
Информационное агентство FederalCity07:09
Петербургу выделят субсидии на поддержку малого бизнеса и развитие агропромышленного комплекса
Петербургский дневник05:28

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