Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления, согласно которым будут пересмотрены субсидии из федерального бюджета, направленные на региональные проекты и программы в 2022-2024 годах.
Как уточняет The Sunday Telegraph, покупка стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 миллионов долларов (порядка 22,6 миллиарда рублей).
Особенностью конкретного экземпляра Stinger GTR Limited Carbon Edition стало цветовое исполнение карбоновых панелей — вместо привычного чёрного углепластика использован коричневый, который, впрочем, дополнен и обычным чёрным карбоном.