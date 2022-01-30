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В «Простоквашино» меняют цены

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, уведомившего ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции.
Коммерсантъ
Сахар и подсластители за первую половину 2022 года могут подорожать на 11,6%, фруктово-ягодные наполнители — на 7,4%.
Коммерсантъ
По оценкам Euromonitor International, в 2021 году «Простоквашино» было лидером молочного рынка с долей 7,6%, а в категории питьевых молочных продуктов занимало 19,6%. В Danone от комментариев отказались.
Коммерсантъ
В министерстве сельского хозяйства в свою очередь не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в этом году.
Эхо Москвы

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Молочная продукция подорожает в России
Эхо Москвы18:41
В «Простоквашино» меняют цены
Коммерсантъ16:52
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