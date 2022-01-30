В распоряжении “Ъ” оказалось письмо вице-президента по продажам Danone в РФ Майка Тигнола, уведомившего ритейлеров о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля из-за роста себестоимости продукции.
По оценкам Euromonitor International, в 2021 году «Простоквашино» было лидером молочного рынка с долей 7,6%, а в категории питьевых молочных продуктов занимало 19,6%. В Danone от комментариев отказались.
Компании, занимающиеся добычей рыбы и морепродуктов, направили десятки писем в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), пожаловавшись на угрозу массового закрытия предприятий из-за планов государства распределить права на добычу крабов, моллюсков и рыбы, пишут «Ведомости».
НАЭК "Энергоатом" в воскресенье подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС и таким образом впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно.