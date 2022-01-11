РБКВ РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточекХорошо ли подобран заголовок?ДаНет«Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заключил он.РБКИдею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.RT на русскомНесколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.РИА НовостиАвторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruТелеканал 360°SIA.ruГазета.RuЦарьградПрофильРЕН ТВЯмал-МедиаКомсомольская правдаФАНВесьмаПодробнее о событииЭкономист Гринберг позитивно оценил введение продуктовых карточек в РоссииТелеканал 360°21:05Экономист РАН Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточекРИА Новости19:10Самое цитируемоеЭкономист Гринберг прокомментировал возможность введения в России продуктовых карточекRT на русском19:13Экономист института РАН Гринберг: в сознании россиян продуктовая карточка является позоромLenta.ru20:19Экономист Гринберг: рост цен на продукты может привести к введению в России продуктовых карточекГазета.Ru19:59Экономист Гринберг объяснил россиянам пользу продуктовых карточекФАН19:30В РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточекРБК20:35Показать ещёОценить645Поделиться