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В РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек

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«Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заключил он.
РБК
Идею введения продовольственных сертификатов прокомменировал президент России Владимир Путин.
RT на русском
Несколько нет назад Минпромторг предложил создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных жителей страны.
РИА Новости
Авторы инициативы предложили ежемесячно выделять карточки на сумму десять тысяч рублей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Гринберг позитивно оценил введение продуктовых карточек в России
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Экономист РАН Гринберг призвал не бояться введения в России продуктовых карточек
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