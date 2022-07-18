С июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
На прошлой неделе российская хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "НемеZида" новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.
Россия внесла в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложения по изменению правил госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на новую редакцию правил Минпромторга.