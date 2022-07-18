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В РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи

С июля в России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
Известия
Многие покупатели загородной недвижимости, в частности, дач, с удовольствием воспользовались бы ипотекой, отметила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.
Известия
В июне кабмин РФ снизил ставки по льготной ипотеке до 7%. Части россиян предложили льготы при покупке жилья.
URA.Ru
Раньше банки неохотно выдавали ипотеку под строительство домов даже на землях категории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сказал эксперт.
Известия

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Льготная ипотека под 3% на дачи стала доступна в России
VSE42.RU23:43
Покориться усадьбе: в РФ начали выдавать льготную ипотеку под 3% на дачи
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