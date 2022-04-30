ТАССВ РФ вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание соцвыплат в счет кредитаСоциальные выплаты, инициированные президентом и правительством, больше нельзя будет списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства.ИА ЯСИАС 1 мая 2022 года в России вступает в силу закон, который запрещает автоматически списывать соцвыплаты у россиян на погашение долгов.Комсомольская правдаПоложения документа имеют обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.ТАССДокумент был разработан после того, как глава государства на съезде партии "Единая Россия" призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.ТАССЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаCT newsКомсомольская правдаЮгополисИА ЯСИАKonkurent.ruРоссийская газетаREGNUMПодробнее о событииВ России вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание кредитаГоворит Москва03:28В РФ вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание соцвыплат в счет кредитаТАСС17:04Закон о запрете списания единовременных соцвыплат граждан в счет погашения долгов вступил в силу в РФАгентство Москва17:00В России изменились правила списания денег за долги по кредитамREGNUM17:01С 1 мая 2022 года в России начнет действовать закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долгиКомсомольская правда17:03Банки не смогут списывать защищенные средства у должниковРоссийская газета17:00Соцвыплаты защитили от списанияПарламентская газета17:07Показать ещёОценить18Поделиться