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В РФ вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание соцвыплат в счет кредита

Социальные выплаты, инициированные президентом и правительством, больше нельзя будет списывать на погашение кредитов и в рамках исполнительного производства.
ИА ЯСИА
С 1 мая 2022 года в России вступает в силу закон, который запрещает автоматически списывать соцвыплаты у россиян на погашение долгов.
Комсомольская правда
Положения документа имеют обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.
ТАСС
Документ был разработан после того, как глава государства на съезде партии "Единая Россия" призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты.
ТАСС

Подробнее о событии

В России вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание кредита
Говорит Москва03:28
В РФ вступил в силу закон о запрете на автоматическое списание соцвыплат в счет кредита
ТАСС17:04
Закон о запрете списания единовременных соцвыплат граждан в счет погашения долгов вступил в силу в РФ
Агентство Москва17:00
В России изменились правила списания денег за долги по кредитам
REGNUM17:01
С 1 мая 2022 года в России начнет действовать закон, запрещающий списывать соцвыплаты за долги
Комсомольская правда17:03
Банки не смогут списывать защищенные средства у должников
Российская газета17:00
Соцвыплаты защитили от списания
Парламентская газета17:07

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