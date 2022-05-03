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ВР: добыча нефти РФ сократилась на 1 миллион баррелей в день и снижение может удвоиться

Британская BP полагает, что общая добыча нефти в России уже сократилась на один миллион баррелей в сутки.
Общественная служба новостей
Пери этом в США недавно предсказали России рекордные доходы от продажи нефти.
Профиль
Эксперты отмечают, что снижение обусловлено отказом европейских потребителей от российской нефти.
Lenta.ru
BP - британская транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне.
Газета.Ru

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Глава BP Бернард Луни оценил падение добычи нефти в России в миллион баррелей в сутки
Lenta.ru05:44
ВР: добыча нефти РФ сократилась на 1 миллион баррелей в день и снижение может удвоиться
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