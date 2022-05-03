РИА НовостиВР: добыча нефти РФ сократилась на 1 миллион баррелей в день и снижение может удвоитьсяБританская BP полагает, что общая добыча нефти в России уже сократилась на один миллион баррелей в сутки.Общественная служба новостейПери этом в США недавно предсказали России рекордные доходы от продажи нефти.ПрофильЭксперты отмечают, что снижение обусловлено отказом европейских потребителей от российской нефти.Lenta.ruBP - британская транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне.Газета.RuЧитать далееСвернутьПрофильПрофильФАНГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииГлава BP Бернард Луни оценил падение добычи нефти в России в миллион баррелей в суткиLenta.ru05:44ВР: добыча нефти РФ сократилась на 1 миллион баррелей в день и снижение может удвоитьсяРИА Новости04:49Самое цитируемоеГлава британской British Petroleum заявил о снижении добычи нефти в РФИА Красная Весна05:02Глава ВР Луни заявил о снижении добычи нефти в России на 1 млн баррелей в деньГазета.Ru05:30Британская ВР заявила о снижении добычи нефти в РоссииНациональная служба новостей05:18Глава British Petroleum: добыча нефти в России сократилась на миллион баррелей в суткиФАН05:36Глава BP Бернард Луни: добыча нефти в России уже сократилась и снижение может вырасти в два разаПРАЙМ04:51Показать ещёОценить69Поделиться