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В Республике Алтай снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса на 20%

Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных организаций в Республике Алтай планируется снизить с июля 2021 года на 20%, сообщил глава региона Олег Хорохордин в среду во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации.В источнике

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На Алтае за электроэнергию будут платить меньше. Поблажки только для бизнесменов

Neftegaz.ruвчера в 11:13

Тарифы на электричество для алтайских бизнесменов снизят на 20%

Сделано в Россиивчера в 09:57

С 1 июля в Республике Алтай снижаются тарифы на электроэнергию для юрлиц

Новости Горного Алтаявчера в 05:48

Единые энерготарифы начнут действовать с 1 июля для бизнеса в республике Алтай и Алтайской крае

Интерфакс - Россиявчера в 07:39

В Республике Алтай снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса на 20%

ТАССвчера в 07:29

На Алтае с 1 июля снизят тарифы на электроэнергию для юрлиц и ИП

REGNUMвчера в 05:49

Алтайский край и Республика Алтай подписали соглашение о единых тарифах на электроэнергию

АМИТЕЛвчера в 08:29
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Volga-Dayвчера в 14:44

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Коммерсантъ Ярославльвчера в 10:44