Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных организаций в Республике Алтай планируется снизить с июля 2021 года на 20%, сообщил глава региона Олег Хорохордин в среду во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации.

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