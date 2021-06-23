В Республике Алтай снизят тарифы на электроэнергию для бизнеса на 20%
Тарифы на электроэнергию для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных организаций в Республике Алтай планируется снизить с июля 2021 года на 20%, сообщил глава региона Олег Хорохордин в среду во время часа субъекта в рамках Дней Республики Алтай в Совете Федерации.В источнике
На Алтае за электроэнергию будут платить меньше. Поблажки только для бизнесменов
Neftegaz.ruвчера в 11:13
С 1 июля в Республике Алтай снижаются тарифы на электроэнергию для юрлиц
Новости Горного Алтаявчера в 05:48
Единые энерготарифы начнут действовать с 1 июля для бизнеса в республике Алтай и Алтайской крае
Интерфакс - Россиявчера в 07:39