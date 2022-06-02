Lenta.ruВ Роскачестве рассказали, что вино в России за год подорожало на 11%В Роскачестве рассказали, что в России вино за год подорожало на 11 процентов.Lenta.ru"Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%", — говорится в сообщении.ПРАЙМПодчеркивается, что после повышения цен на алкогольные напитки и почти полной отмены скидок цена поставок вина начала опускаться на фоне падения курсов валют.Lenta.ru"Регионом с самым недорогим вином оказалась Республика Дагестан (среднюю бутылку вина здесь покупают чуть дороже 200 рублей), а самая высокая средняя цена бутылки вина в Москве и Хабаровске: порядка 550-560 рублей", — заключили в организации.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоскачество заявило о росте цен на виноФАН21:48В Роскачестве рассказали, что вино в России за год подорожало на 11%Lenta.ru21:41Вино в России за год подорожало в среднем на 11%, подсчитало РоскачествоПРАЙМ21:26Показать все источникиОценить5Поделиться