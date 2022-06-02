Будьте в Плюсе

В Роскачестве рассказали, что вино в России за год подорожало на 11%

В Роскачестве рассказали, что в России вино за год подорожало на 11 процентов.
Lenta.ru
"Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%", — говорится в сообщении.
ПРАЙМ
Подчеркивается, что после повышения цен на алкогольные напитки и почти полной отмены скидок цена поставок вина начала опускаться на фоне падения курсов валют.
Lenta.ru
"Регионом с самым недорогим вином оказалась Республика Дагестан (среднюю бутылку вина здесь покупают чуть дороже 200 рублей), а самая высокая средняя цена бутылки вина в Москве и Хабаровске: порядка 550-560 рублей", — заключили в организации.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Роскачество заявило о росте цен на вино
ФАН21:48
В Роскачестве рассказали, что вино в России за год подорожало на 11%
Lenta.ru21:41
Вино в России за год подорожало в среднем на 11%, подсчитало Роскачество
ПРАЙМ21:26
Показать все источники

Интересное

Постпред США заявила, что РФ будет названа в новой концепции НАТО главной угрозой альянсу

Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена провозгласить Россию в новой стратегической концепции главной угрозой в свой адрес.
ТАСС21:12

Сложивший оружие комбат ВСУ намерен получить гражданство России

Бывший командир 194-го батальона теробороны Украины Дмитрий Кузьменко в беседе с корреспондентом «Известий» Леонидом Китрарем в среду, 1 июня, рассказал, что хочет получить российское гражданство.
Известиявчера в 14:34

Режиссер популярных «Сватов» прокомментировал слова Кошмал после ссоры с актерами

Стало известно, что одна из звезд популярного сериала "Сваты" Анна Кошмал разорвала все связи со своими коллегами по цеху из-за позиции по текущему конфликту на Украине.
Online47.ru20:27

Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка

Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от ее импорта.
РБКвчера в 16:28

Глава JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом «урагане»

Глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон предупредил о надвигающемся экономическом "урагане".
РИА Новости18:43

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах с Turkey на Türkiye

ООН удовлетворила просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, сообщил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
РИА Новости18:19

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с победой над Шотландией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о победе украинской сборной в полуфинальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года с национальной командой Шотландии (3:1).
Чемпионат17:41

МИД России заявил, что поставки оружия Украине повышают риски столкновения РФ и США

Москва крайне негативно оценила новый пакет военной помощи США для Украины, в который входят ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные ракеты для них.
Lenta.ruвчера в 04:29

Путин предложил вернуть почетное звание «мать-героиня» и ввести выплату в миллион рублей

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости вернуть почетное звание мать-героиня.
РИА Новостивчера в 08:26

Народная милиция ДНР отразила атаку украинских войск в районе Павловки

Подразделениям Народной милиции Донецкой народной республики удалось отбить атаку украинской армии в районе Павловки.
Московский Комсомолецвчера в 14:00