"В течение последних месяцев нашим поставщикам пришлось перенаправить с европейского на новые рынки порядка 20% от объема экспорта. Усилились потоки на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку", – сообщил Чащин.
В январе следующего года счета за электроэнергию для британских домохозяйств могут вырасти до более чем трех тысяч фунтов стерлингов за год, что, как предупреждают эксперты, грозит "ввергнуть в нищету миллионы людей", сообщает The Daily Mail со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании Cornwall Insight.
По словам посла, «всем уже ясно», что в Северске украинские военные не смогут долго сдерживать наступление союзных войск, поэтому отдельные подразделения скрытно покидают город, а на позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты.