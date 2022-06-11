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В России число компаний с иностранным участием за два года уменьшилось на 45%

Количество ритейлеров с иностранными учредителями в России уменьшилось наполовину за два года.
Газета.Ru
Самое резкое снижение наблюдалось с октября 2020 года по февраль 2021 года (с 1,44 до 1,26 миллиона), затем число организаций начало плавно восстанавливаться.
РИА Новости
К июню текущего года спад в большинстве отраслей замедлился, а отдельные сферы продемонстрировали заметный рост.
Expert.ru
Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%).
РИА Новости

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Сокращение числа компаний с иностранным участием наблюдается в России
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