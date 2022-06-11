Заметнее всего сократилась торговля бытовой техникой (18,22%), "прочими товарами" (15,05%), книгами и канцтоварами (13,93%), детскими товарами (13,11%), а также топливом и смазочными материалами (10,53%).
Читатели британского таблоида Daily Express пришли к мнению, что Вашингтон в скором времени попытается избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией.
Украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе «Азот», потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.
Российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 близ Александровки в Харьковской области и истребитель МиГ-29 в районе Снегиревки Николаевской области на Украине, сообщили в Минобороны во время брифинга.