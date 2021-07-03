Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить десять процентов, допустила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

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С чего всё началось В Национальном рейтинговом агентстве допустили рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки. РИА Новости 03:44