В России допустили появление ипотечных ставок выше 10 процентов до конца года
Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить десять процентов, допустила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.В источнике
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В Национальном рейтинговом агентстве допустили рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года
Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.
РИА Новости03:44