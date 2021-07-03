Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

В России допустили появление ипотечных ставок выше 10 процентов до конца года

Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить десять процентов, допустила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.В источнике

С чего всё началось

В Национальном рейтинговом агентстве допустили рост ставок по ипотеке выше 10% к концу года

Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить 10%, заявила в интервью РИА Новости гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. По ее словам, на процентные ставки по ипотеке влияют ускорение инфляции и повышение ключевой ставки.
РИА Новости03:44

Подробнее о событии

Спрогнозировано повышение ипотечных ставок в России

ФАН11:36

Эксперт предупредила о возможном росте ставок по ипотеке выше 10%

АБН05:53

Эксперт предсказала размер ипотечной ставки к концу года

ФедералПресс04:56

В России допустили появление ипотечных ставок выше 10 процентов до конца года

Lenta.ru05:18

Эксперт прогнозирует рост ипотечных ставок более 10% к концу года

Национальная служба новостей04:14

Размер ставок по ипотеке к концу года спрогнозировала эксперт

Профиль03:46

Эксперт допускает рост ипотечных ставок в России к концу года

ПРАЙМ02:57
Интересное

В Москве поощрят грантами первые 100 предприятий, которые вакцинируют работников

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей», — сообщил Собянин на своём сайте.
RT на русском10:05