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В России может снизиться производство коньяка на 30% из-за дефицита дистиллятов

В России может упасть производство коньяка почти на треть из-за сокращения поставок коньячных дистиллятов из Европы.
Газета.Ru
«Российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья — коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа», — объяснил Чернев.
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Поставки из Европы почти прекратились в связи с санкциями.
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"Если к лету не получится наладить логистику с поставками дистиллятов из стран ближнего зарубежья, производство коньяка в России может упасть на 30%", - сказал Чернев.
Газета.Ru

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