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В России может увеличиться стоимость сырья для упаковки пива на 10-60% в 2022 году

Сырье для упаковки пива может подорожать в России в этом году в диапазоне от 10% до 60% в зависимости от материала.
Газета.Ru
Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.
Lenta.ru
Среди факторов, повлиявших на рост издержек, – рост цены на упаковку, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей, поставлявших оборудование и производивших алюминиевую тару.
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По мнению специалиста, в этом году рост цен на пиво может составить порядка 10-15 процентов для продукции в стекле, 40-50 процентов для пластика и 50-60 процентов для алюминия.
Lenta.ru

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В России может увеличиться стоимость сырья для упаковки пива на 10-60% в 2022 году
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И.о. президента AB InBev Efes Дурдыев предупредил о подорожании пива в России
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