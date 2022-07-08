Исполняющий обязанности (и.о.) президента AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel) Ораз Дурдыев заявил РИА Новости, что сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены на пиво.
Среди факторов, повлиявших на рост издержек, – рост цены на упаковку, расходы на сырье, транспортные расходы, уход иностранных производителей, поставлявших оборудование и производивших алюминиевую тару.
Военные потенциалы России и Украины несоизмеримы, Москва задействует в ходе спецоперации лишь незначительную его часть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя слова Владимира Путина, что Россия пока всерьез ничего не начинала на Украине.
Следственный комитет предъявил Александрову обвинения в октябре 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), вместе с ним по делу проходили бывший директор юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова и адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец.
В конце июня пресс-служба ВТБ сообщила о том, что мошенники начали звонить клиентам российских банков под видом службы поддержки сотовых операторов: они вынуждают потенциальных жертв настроить переадресацию СМС, чтобы получить доступ в онлайн-банк.