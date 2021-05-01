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В России начал действовать измененный демпфер на топливо

С 1 мая начал работать скорректированный демпферный механизм в нефтяной отрасли. Вопрос корректировки демпфера возник после увеличения цен на топливо в начале года. В итоге в марте правительство решило снизить индикативную цену, увеличив тем самым размер выплат нефтекомпаниям.В источнике
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С чего всё началось

В России с 1 мая начнет работать измененный демпфер на топливо

Скорректированный демпфирующий механизм на топливо начнет работать в России с 1 мая. Он позволит улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.
ТАСС17:10

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В России начал действовать измененный демпфер на топливо

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