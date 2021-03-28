В России начнут выдавать ипотеку на строительство домов
В 2021 году россиянам начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако процентная ставка по этому виду займов будет выше, чем обычно, рассказал РИА Новости зампред правительства России Марат Хуснуллин.В источнике
С чего всё началось
Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней
Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 03:14