В 2021 году россиянам начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако процентная ставка по этому виду займов будет выше, чем обычно, рассказал РИА Новости зампред правительства России Марат Хуснуллин.

С чего всё началось Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. ТАСС вчера в 03:14