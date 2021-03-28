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Lenta.ru

В России начнут выдавать ипотеку на строительство домов

В 2021 году россиянам начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако процентная ставка по этому виду займов будет выше, чем обычно, рассказал РИА Новости зампред правительства России Марат Хуснуллин.В источнике
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С чего всё началось

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

Правительство РФ и Банк России подготовят пилотный проект специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ставка по ней будет превышать средний показатель по стране, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 03:14

Подробнее о событии

В правительстве анонсировали появление программы ипотеки для строительства частных домов

BFM.ruвчера в 14:22

Хуснуллин анонсировал программу ипотеки для строительства частных домов

Коммерсантъвчера в 07:45

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Российская газетавчера в 02:32

Россияне смогут строить частные дома в ипотеку уже в 2021 году

ПРАЙМвчера в 04:31

Хуснуллин рассказал о ставке по ипотеке на строительство частных домов

ФАНвчера в 04:17

Хуснуллин: ипотечная ставка по специальной программе для частных домов будет выше средней

ТАССвчера в 03:14

Ипотеку на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:31
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