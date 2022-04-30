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В России на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний

Перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости
Новое постановление правительства предусматривает автоматическое продление на 12 месяцев установленных Налоговым кодексом сроков уплаты страховых взносов.
БИЗНЕС Online
Высвобожденные средства компании смогут направить на текущие расходы, связанные с выплатой зарплаты сотрудникам, перенастройкой производства, логистики.
Говорит Москва
Речь идет о страховых взносах, начисленных за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.
ПРАЙМ

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Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для ряда отраслей
Smotrim.ru04:55
Мишустин утвердил виды деятельности для получения годовой отсрочки по уплате взносов
ФАН04:54
Мишустин продлил на год уплату страховых взносов для ряда организаций
Российская газета03:32
Кабмин утвердил перечень отсрочки по уплате страховых взносов
RT на русском04:28
В России на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний
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Премьер Мишустин продлил на год срок уплаты страховых взносов
Бизнес журнал04:51
Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций
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