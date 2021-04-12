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Lenta.ru

В России обвалились цены на подсолнечное масло

У российских производителей средние цены на подсолнечное масло с 5 по 11 апреля обвалились на 4825 рублей (до 113 350 рублей за тонну). Это следует из еженедельного мониторинга «СовЭкона». Аналитики считают, что период роста цен на подсолнечник закончился.В источнике
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