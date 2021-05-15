В настоящее время пошлины не зависят от сырости древесины и обнулены по многим породам. По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок, применяемых в строительстве за год увеличилась в два раза.

С чего всё началось В России возник дефицит древесины для строительства домов Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК. РБК вчера в 01:20