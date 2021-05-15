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Экономика

В России оказалась в дефиците древесина для строительства домов

В настоящее время пошлины не зависят от сырости древесины и обнулены по многим породам. По данным Ассоциации деревянного домостроения, стоимость досок, применяемых в строительстве за год увеличилась в два раза.В источнике
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ПРАЙМ

С чего всё началось

В России возник дефицит древесины для строительства домов

Минпромторг обеспокоен сложившейся ситуацией с ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции, сообщили пресс-службе министерства в ответ на запрос РБК.
РБКвчера в 01:20

Подробнее о событии

СМИ: В России могут ограничить экспорт пиломатериалов

Российская газетавчера в 04:11

В России возник дефицит древесины для строительства домов

ПРАЙМвчера в 03:26

Минпромторг может ограничить экспорт пиломатериалов

Коммерсантъвчера в 02:57

Экспорт древесины для строительства домов могут ограничить в России

ФАНвчера в 03:09

Стало известно о дефиците древесины для строительства домов в России

Lenta.ruвчера в 02:50

СМИ: в России возник дефицит древесины для строительства домов

Говорит Москвавчера в 02:20

В России возник дефицит древесины для строительства домов

РБКвчера в 01:20
Интересное

Посол Чехии потребовал разъяснений от Москвы по работе посольства

Включение Чехии в список недружественных стран, в который вошли США и Чехия, произошло после дипломатического конфликта между Чехией и РФ, связанного с причастностью российских агентов к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Интерфакс19:13

Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам

Российский еврейский конгресс проведет воскресенье в Москве акцию солидарности "С Израилем против террора" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, на благотворительном мероприятии пройдет сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба РЕК.
РИА Новости17:00

ХАМАС заявило о готовности наносить удары в сторону Тель-Авива в течение полугода

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о готовности наносить удары в направлении израильского города Тель-Авив в течение шести месяцев.
ТАССвчера в 08:24

Генпрокурор Белоруссии обвинил соседние страны во внедрении нацизма

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что из-за рубежа предпринимаются активные попытки внедрить в белорусское общество нацизм с целью радикализировать действия, направленные на свержение законной власти.
РБК19:57