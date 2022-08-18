Меры по поддержке занятости населения Как указано в проекте распоряжения кабмина, в условиях введения внешнего санкционного давления "необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда".
"В этой связи Минтрудом России предлагается снизить численность участников мероприятия с 125 тыс. человек до 35,1 тыс. человек и объемы финансирования с 7,373 млрд рублей до 1,667 млрд рублей", - уточняется в документе.
Россия в вопросе Тайваня не на словах, а на деле придерживается принципа "одного Китая", а стратегия США на сдерживание стран, которые ведут независимую политику, заведомо провальна, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.