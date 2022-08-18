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В России ожидается пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года

Министерство труда и социальной защиты России ждет пика напряженности на рынке труда на конец текущего — начало следующего года.
ФАН
Меры по поддержке занятости населения Как указано в проекте распоряжения кабмина, в условиях введения внешнего санкционного давления "необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда".
ТАСС
К апрелю 2022 года рост численности работников под риском увольнения составил по сравнению с мартом порядка 40%.
ТАСС
"В этой связи Минтрудом России предлагается снизить численность участников мероприятия с 125 тыс. человек до 35,1 тыс. человек и объемы финансирования с 7,373 млрд рублей до 1,667 млрд рублей", - уточняется в документе.
ТАСС

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Минтруд: Пик безработицы в РФ ожидается в начале 2023 года
Росбалт20:59
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Минтруд ожидает пика напряженности на рынке труда в конце 2022 года
ФАН20:37
В России ожидается пик роста напряженности на рынке труда в начале 2023 года
ТАСС20:02
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