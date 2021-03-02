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Новый Калининград.Ru
Новый Калининград.Ru

В России планируют заморозить на 2 месяца отпускные цены на яйца и мясо птицы

Отпускные цены на мясо птицы и яйца в России предлагают заморозить на два месяца. Как сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, с такой инициативой выступил ряд компаний отрасли.В источнике
Подробнее о событии

Эксперт назвал более эффективную меру, чем сдерживание цен

ПРАЙМвчера в 14:48

Производители мяса птицы и яиц в России договорились о сдерживании цен

РБКвчера в 04:44
Официальный комментарий
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции
ТАСС17 февраля в 01:36

Отпускные цены на птицу и яйца в РФ предложили заморозить на 2 месяца

Интерфаксвчера в 06:53

Российские птицеводы договорились два месяца не повышать цены на мясо и яйца

Известиявчера в 06:49

Компании Национального союза птицеводов договорились не повышать цены два месяца

ТАССвчера в 06:46

Российские производители договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца

RT на русскомвчера в 11:41

Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены

РИА Новостивчера в 05:53
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Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии истребители Су-30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в Минске 2 марта рассказал о предложении российскому лидеру Владимиру Путину относительно совместного патрулирования воздушной границы Союзного государства.
Газета.Ruвчера в 13:33

США и ЕС ввели санкции в связи с делом Навального против российских силовиков

Евросоюз (ЕС) синхронно с администрацией США ввел 2 марта санкции против российских должностных лиц, причастных, по их мнению, к заключению оппозиционного политика Алексея Навального в колонию.
Ведомостивчера в 15:55

Периодические голодовки оказались неэффективными для избавления от жира на животе

Австралийские биологи проследили за действием периодических голодовок на организм мышей и обнаружили, что подобная диета неодинаковым образом влияет на разные скопления жировой ткани и почти не помогает избавиться от запасов жира на животе.
ТАСС Наука вчера в 12:20

Бастрыкин поручил начать проверку из-за призывов к суициду в TikTok

Глава СК Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей, говорится в сообщении ведомства.
РБКвчера в 13:05