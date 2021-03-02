В России планируют заморозить на 2 месяца отпускные цены на яйца и мясо птицы
Отпускные цены на мясо птицы и яйца в России предлагают заморозить на два месяца. Как сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, с такой инициативой выступил ряд компаний отрасли.В источнике
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Официальный комментарийМинистерство сельского хозяйства Российской Федерации
Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляцииТАСС17 февраля в 01:36
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RT на русскомвчера в 11:41