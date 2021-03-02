Отпускные цены на мясо птицы и яйца в России предлагают заморозить на два месяца. Как сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, с такой инициативой выступил ряд компаний отрасли.

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