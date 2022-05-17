На бирже указали, что индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной стоимости одной тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила ранее распространенную СМИ информацию о том, что США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для американских и европейских нефтяных компаний.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Евросоюз хочет привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода, чтобы профинансировать отказ союза от российских энергоресурсов, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.