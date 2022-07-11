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В России предложили отменить налог при продаже единственного жилья

В России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья.
Известия
В ЛДПР разработали законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса.
Известия
Инициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли.
Известия
Также одним из условий для отмены налога указано, что кадастровая стоимость проданного жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей.
Газета.Ru

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Россиян освободят от налога при продаже жилья
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