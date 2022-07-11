ИзвестияВ России предложили отменить налог при продаже единственного жильяВ России могут отменить налог для физлиц при продаже единственного жилья.ИзвестияВ ЛДПР разработали законопроект о внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса.ИзвестияИнициатива предлагает освободить от налогообложения доходы физлиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома, если у человека нет в собственности другой недвижимости или хотя бы доли.ИзвестияТакже одним из условий для отмены налога указано, что кадастровая стоимость проданного жилья ниже, чем стоимость нового, и не превышает 50 млн рублей.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерПетербургский дневникИзвестияVSE42.RUDOMEX-НедвижимостьПодробнее о событииРоссиян освободят от налога при продаже жильяURA.Ru19:00Порывистый метр: в России предлагают отменить налог при продаже жильяИзвестия17:01Самое цитируемоеВ Госдуме предложили отменить налог с продажи единственного жильяNews.ru21:11В России предложили отменить налог при продаже жильяРамблер20:04В России планируют отменить налог при продаже единственного жильяРЕН ТВ22:08В России предложили отменить налог при продаже единственного жильяИзвестия19:45«Известия»: в России могут отменить налог при продаже единственного жильяГазета.Ru18:26Налог при продаже жилья предлагают отменить в РоссииDOMEX-Недвижимость17:33Показать ещёОценить46Поделиться