Будьте в Плюсе

В России предложили ввести заградительные пошлины на импортную мебель

Фактически речь идет о запрете импорта мебели из недружественных государств, отметили в ассоциации.
РБК
В частности, в ассоциации предлагают установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.
Известия
Из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) многократно выросли логистические расходы, следует из письма.
Известия
Ввод заградительных пошлин для зарубежных компаний уже в ближайший год поможет сохранить российским производителям десятки миллиардов рублей, следует из письма организации.
Известия

Подробнее о событии

Минпромторг может установить пошлину в 60% на мебель из недружественных стран
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Нет идее: Минпромторг рассмотрит ввод пошлин на иностранную мебель
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