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В России продлили разрешение на параллельный импорт товаров

Закон, подписанный президентом в июне, легализует параллельный импорт на весь 2022-й: на рынок придет продукция, которая оказалась бы в дефиците.
РИА Новости
За время действия параллельного импорта в страну завезли продукции на два миллиарда долларов.
РИА Новости
Перечень из 50 товарных категорий, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, Минпромторг утвердил в начале мая.
РИА Новости
Большинство импортеров в контрафакте не заинтересовано, а на рынке ВЭД есть компании, специализирующиеся на экспертизе продукции в месте производства и отгрузки.
Sputnik Молдова

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В России продлили разрешение на параллельный импорт товаров
Актуальные Новости05:18
Параллельному импорту в Россию дали зеленый свет
NVL04:49
Все параллельно: импорту в Россию дали зеленый свет
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