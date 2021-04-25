В России прошел ажиотаж на вторичное жилье
В России прошел ажиотаж на рынке вторичного жилья, эксперты наблюдают стагнацию цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно исследованиям, за последний месяц в 16 российских городах цены на квартиры не выросли более чем на два процента, говорится в данных ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Квартиры замерли на пике
Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
Коммерсантъ03:01