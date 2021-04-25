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В России прошел ажиотаж на вторичное жилье

В России прошел ажиотаж на рынке вторичного жилья, эксперты наблюдают стагнацию цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно исследованиям, за последний месяц в 16 российских городах цены на квартиры не выросли более чем на два процента, говорится в данных ЦИАН.В источнике
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С чего всё началось

Квартиры замерли на пике

Согласно оценкам компании "Этажи", в среднем по стране вторичка выросла в цене на 2,45% за месяц и на 9,7% за год, до 70,13 тыс. руб. за 1 кв. м. А по оценкам "Авито Недвижимости", жилье на вторичном рынке страны сейчас стоит 67,2 тыс. руб. за 1 кв. м — за год значение выросло на 22%.
Коммерсантъ03:01

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Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией

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Рынок вторичного жилья в России перешел к стагнации

Forbes12:24

В России замедлился рост цен на вторичное жилье

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В России прошел ажиотаж на вторичное жилье

Lenta.ru13:12

В городах-миллионниках остановился рост цен на вторичное жилье. Но не в Екатеринбурге

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Цены на вторичку замерли на пике

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Квартиры замерли на пике

Коммерсантъ03:01
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Китай запланировал запуск следующего лунного зонда на 2024 год

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ИА Красная Весна07:50

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«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (руб.) либо промокод на аналогичную сумму»,— сообщил он.
Коммерсантъ01:42

Кравчук сообщил об историческом событии на переговорах по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины станет важным шагом для установления мира.
Газета.Ru15:43