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В России расходы на культуру из консолидированного бюджета выросли за семь лет в 1,6 раза

"Под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения в целом по Российской Федерации не адаптированы более 70% учреждений культуры", - говорится в документе.
РИА Новости
Средний уровень обеспеченности россиян учреждениями культуры составляет 71%, однако остается высоким региональный дисбаланс, указали аудиторы.
РБК
Финансирование из федерального бюджета увеличилось на 52%, а из бюджетов регионов — на 65%.
РБК
Также Счетная палата установила, что более 8,5 тыс. из существующих зданий, или почти 20%, нуждаются в ремонте или даже находятся в аварийном состоянии.
РБК

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