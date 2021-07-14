"Под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения в целом по Российской Федерации не адаптированы более 70% учреждений культуры", - говорится в документе.
Ровно в полночь по местному времени в Берлине завершились переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, об итогах которых украинский лидер, как отмечается в заявлении Офиса президента, расскажет во время общения со СМИ в рамках форума «Украина-30».
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что разногласия по газопроводу «Северный поток — 2» можно решить, если Евросоюз поставит условие запрета на использование проекта в геополитических целях.