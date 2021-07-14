В Берлине завершились переговоры Меркель и Зеленского

Ровно в полночь по местному времени в Берлине завершились переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским, об итогах которых украинский лидер, как отмечается в заявлении Офиса президента, расскажет во время общения со СМИ в рамках форума «Украина-30».