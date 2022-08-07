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В России разработали законопроект о госкомпенсации долгов по зарплате

Российская трёхсторонняя комиссия рассмотрела доработанный Минтрудом законопроект о госкомпенсации долгов по зарплате.
RT на русском
В законопроекте прописан новый механизм погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний.
Российская газета
В частности, задолженность по зарплате за три месяца до признания предприятия должником может быть закрыта за счёт средств федерального бюджета.
RT на русском
Предусмотрено, что источником средств для выплаты компенсации по зарплате будут являться штрафы, которые поступают в казну за правонарушения в сфере трудового законодательства.
Российская газета

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