Украинская армия нанесла очередной ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсонской области, несущие элементы конструкции не пострадали, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
Генеральная прокуратура России установила, что члены украинского националистического полка "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией) использовали запрещенные средства и методы ведения войны.
Суд на Камчатке назначил экс-депутату законодательного собрания Камчатского края, бизнесмену Игорю Редькину, который признался в случайном убийстве человека, девять месяцев ограничения свободы и штраф, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
У Цянь добавил, что "США с одной стороны создают кризис, а с другой – вновь заявляют о необходимости его контроля и управления, они ищут оправдания и прикрытие своим ошибочным заявлениям и действиям, своим провокациям, они даже создают публичную шумиху, искажают факты и пытаются переложить ответственность, Китай решительно выступает против этого".