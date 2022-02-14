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В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариуса

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Определение размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера относится к компетенции Федеральной нотариальной палаты (ФНП), пояснили РБК в пресс-службе Минюста.
РБК
Второй составной частью являются тарифы, указанные в Основах законодательства РФ о нотариате и в Налоговом кодексе.
Российская газета
Тарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах, следует из данных, предоставленных по запросу РБК статистическим ведомством.
РБК
Важно подчеркнуть, что нотариат ведет свою деятельность на принципах самофинансирования.
Российская газета

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Оформление завещания у нотариуса резко подорожало в России
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