РБКВ России рекордно подорожало оформление завещания у нотариусаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетОпределение размера платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера относится к компетенции Федеральной нотариальной палаты (ФНП), пояснили РБК в пресс-службе Минюста.РБКВторой составной частью являются тарифы, указанные в Основах законодательства РФ о нотариате и в Налоговом кодексе.Российская газетаТарифы на оформление завещаний в январе выросли очень неравномерно в разных субъектах, следует из данных, предоставленных по запросу РБК статистическим ведомством.РБКВажно подчеркнуть, что нотариат ведет свою деятельность на принципах самофинансирования.Российская газетаЧитать далееСвернутьРБКРБКРоссийская газетаФАНLegal.ReportПодробнее о событииОформление завещания у нотариуса резко подорожало в РоссииФАН16:20Стоимость нотариальных действий в 2022 году изменилась незначительноНотариат.рфвчера в 16:30Нотариусы «подорожали» в среднем на 1%Infonex.ruвчера в 03:38ФНП сообщила о росте цен на нотариальные услугиLegal.Reportвчера в 03:34В России рекордно подорожало оформление завещания у нотариусаРБК16:00Показать ещёОценить10Поделиться